112 Hélico d’Urgence: suite à un accident, le conducteur d'un camion ne se souvient de rien

Ce soir, le dernier épisode de notre série documentaire: 112 Hélico d’Urgence. Vous y découvrirez le quotidien du Centre Médical Héliporté de Bra-sur-lienne, un service d’aide médicale urgente unique en Belgique.

Découvrez en compagnie de Michaël Miraglia, le quotidien des membres du Centre Médical Héliporté et de Mike, leur hélicoptère.



Sur la route, chez soi, ou encore dans un lieu public, chacun risque un jour d'être victime d'un accident. La rapidité d'action et l'efficacité des gestes effectués par les secours, dès les premières minutes, peut faire la différence et sauver une vie. Le centre Médical Héliporté fonctionne 24h/24 et déploie une aide médicale urgente dans l'un des territoires les plus grands de Belgique : les provinces de Liège et de Luxembourg.



De jour comme de nuit, le personnel s'engage pour offrir les meilleures chances de survie à chaque patient. Avec Mike, l'hélicoptère spécialisé, ces infirmiers et médecins se posent au plus près des personnes en danger.



Dans ce dernier épisode, les caméras de 112 Hélico d'urgence ont accompagné les secouristes sur la scène d'un accident qui impliquait une voiture et un camion. Le conducteur du camion se trouve encore dans son habitacle… Il ne se souvient pas de l'accident. Sa tête a visiblement frappé le pare-brise.