2.500 plants de cannabis découverts dans une habitation à Ans

Une plantation de 2.500 plants de cannabis a été découverte vendredi à Ans, a indiqué samedi matin le parquet de Liège. Le propriétaire des lieux et la personne qui se trouvait sur place au moment où les policiers sont intervenus ont été privés de liberté.



L'opérateur des réseaux de distribution de gaz et d'électricité Resa a contacté vendredi la police pour leur signaler une situation dangereuse rue de l'Yser à Ans. Plusieurs agents de la brigade locale de recherche de la zone Ans/Saint-Nicolas se sont rendus au domicile signalé et ont mis la main sur 2.500 plants de cannabis.

La personne qui se trouvait sur les lieux au moment de la découverte, une dame âgée de 38 ans, a été privée de liberté et déférée au parquet de Liège. Tout comme le propriétaire de l'habitation qui a expliqué que son entrepôt était loué depuis sept mois par deux Hollandais. Le magistrat en charge de l'affaire a mis le dossier à l'instruction.