Deux familles mafieuses en guerre ouverte à Liège: une grande opération policière a permis l'arrestation de 3 personnes

Une opération policière d'envergure internationale a permis l'arrestation de 3 membres de la mafia à Maasmechelen, Liège et La Louvière.

Trois perquisitions ont été menées simultanément mardi matin à Maasmechelen, Liège et La Louvière, par des unités de la police judiciaire fédérale. Une personne a été arrêtée au cours de chacune de ces descentes liées à un dossier d'assassinats et tentatives d'assassinats en milieu mafieux. Cette intervention des forces de l'ordre a été ordonnée par les autorités judiciaires italiennes, a précisé le parquet fédéral.



Une arme et des munitions ont été saisies au cours de ces perquisitions. L'opération policière, d'envergure internationale, a permis l'arrestation simultanée de plusieurs individus. Outre les trois personnes arrêtées en Belgique, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, quatre autres individus ont été arrêtés à Favara, dans la province d'Agrigente, en Sicile. Le dossier concerne un double homicide et une tentative d'homicide à Liège, une double tentative d'homicide ainsi que deux assassinats à Favara. Plusieurs autres délits ont également été commis, parmi lesquels un vol aggravé, port illégal d'armes, recel, trafic de substances illicites et extorsion.



Les faits commis à Liège remontent au 14 septembre 2016 et au 3 mai 2017. Au total, près d'une vingtaine de perquisitions ont été effectuées, impliquant une centaine de policiers italiens et belges. L'enquête était coordonnée par l'unité antimafia de Palerme et le bureau du procureur de Liège, en collaboration avec les agences européennes de coopération des services judiciaires et policiers Eurojust et Europol. Les investigations ont permis de mettre en lumière la rivalité entre deux groupes criminels opposés, qui a ensanglanté entre 2015 et 2018 les rues de Favara et de Liège, avec au total cinq homicides et cinq tentatives d'homicides, dont certains jamais dénoncés.



"L'enquête s'est concentrée sur une multiplicité d'homicides et autres actes criminels graves liés au trafic de drogues, probablement commis par deux groupes opposés opérant entre la Belgique et l'Italie, en particulier dans la province d'Agrigente", a détaillé le commissariat d'Agrigente dans un communiqué. Le 14 septembre 2016, deux hommes ont été criblés de balles par les occupants d'une voiture qui passait dans le quartier d'Outremeuse. Mario Jakelich, originaire de Porto Empedocle en Sicile, a reçu une balle dans la tête et est mort sur le coup. Maurizio Distefano a quant à lui survécu à l'attaque mais a été grièvement blessé.



Quelques semaines plus tard, le 26 octobre 2016, Carmelo Ciffa a été abattu à Favara. Selon la police italienne, ce crime a été commis en représailles à l'attaque de Distefano à Liège. Le 3 mai 2017, le gérant de la pizzeria Baldassare Sorce a été tué à Sclessin (Liège). Le 23 mai 2017, une double tentative d'assassinat a eu lieu à Favara sur les personnes de Carmelo Nicotra et Maurizio Distefano. Le boulanger Carmelo Nicotra, de Liège, était en visite professionnelle à Favara quand il a été la cible de plusieurs balles tirées avec une kalachnikov. Il s'en est sorti avec des blessures aux jambes. Le maçon Emanuele Ferraro a quant à lui été tué le 8 mars 2018.



Ces règlements de compte étaient tous liés au trafic de drogue. Il y a quelques mois, une kalachnikov et des munitions ont été retrouvées enfouies sous terre dans la campagne sicilienne, des objets qui pourraient être liés à la querelle sanglante.