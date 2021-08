250 oeuvres d'artistes seront mises aux enchères pour aider les sinistrés à Verviers

La galerie ABC&Design organise mardi à Verviers une vente aux enchères d'oeuvres aux profits des habitants sinistrés de la région afin de leur venir en aide. Le montant total des adjudications sera intégralement reversé à l'association verviétoise "Verviers ma ville solidaire". Aucun frais ne sera perçu en raison du caractère caritatif de l'action.

Un peu moins de 250 oeuvres ont ainsi été offertes à l'appel de la galerie par une série d'artistes parmi lesquels on retrouve des noms connus, comme ceux de Philippe Geluck, Robert Alonzi, Serge Gangolf, Michel Barzin, Denis Bruyère ou encore Noir Artist.

Certaines de ces oeuvres sont estimées à plusieurs milliers d'euros, comme cette série de 14 gravures représentant un chemin de croix de Michel Barzin ou cette sculpture pivotante à 360 degrés de Denis Bruyère.

On retrouve également parmi les nombreux lots une guitare collector Stagg dédicacée par les artistes qui se sont produits lors des Belgofolies à Spa: Alice On The Roof, Henri PFR, Hooverphonic, Plastic Bertrand comptent ainsi parmi les signataires.

Le catalogue complet de la vente est à découvrir sur le site https://www.venteslegros.com/, ainsi que toutes les informations relatives à celle-ci. Les places étant limitées durant la vente, il sera toutefois possible de la suivre en ligne via la plateforme Drouot Digital ou encore d'enchérir par téléphone ou par ordre d'achat ferme, précise encore la galerie.