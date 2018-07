400 emplois en vue à Liège Airport: deux compagnies cargo supplémentaires s'y installent

Le groupe russe Volga-Dnepr (VDG), qui utilise des avions cargo géants Antonov 124, et son partenaire britannique CargoLogicAir (CLA) ont annoncé mercredi la signature d'un accord "de coopération stratégique" avec l'aéroport de Liège afin d'y développer un hub régional dédié au fret aérien susceptible, selon Liege Airport, de créer quelque 400 emplois. Ce memorandum d'entente (en anglais "Memorandum of Understanding", MoU) prévoit que les trois parties mettent sur pied dans les trois à cinq prochaines années un hub régional pour les opérations de fret de VDG et de CLA pour le traitement de jusqu'à trente vols cargo par semaine, précise un communiqué conjoint publié lors du salon aéronautique de Farnborough, au sud-ouest de Londres. Ces vols généreront des activités de maintenance sur le site de Liege Airport, alors que de nouveaux halls devraient être construits pour la manutention et le traitement du fret aérien. Selon le porte-parole de l'aéroport, cette nouvelle activité devrait créer, d'après une estimation prudente, au moins 400 emplois supplémentaires sur le site.