60 mètres de piste, saut en longueur, saut en hauteur: Hannut s'offre un bijou d'infrastructure pour l'athlétisme

La ville de Hannut est plus que jamais sur la carte de l'athlétisme. Déjà forte d'un club reconnu, d'une piste et d'une organisation comme la Cross Cup, elle peut désormais jouir d'un centre d'excellence indoor. Un vrai bijou d'infrastructures de 90m sur 25, qui accueille d'ores et déjà des athlètes de haut niveau, pour qui se rendre à Louvain-la-Neuve fait perdre trop de temps. C'est le cas par exemple de Nafissatou Thiam, qui habite non loin de Waremme. Mais aussi d'autres athlètes, comme le perchiste Arnaud Art ou encore Cassandre Evans et Elsa Loureiro.

Cette salle bénéficie d'une piste de 60 mètres, mais aussi de sautoirs (perche, hauteur, longueur et triple saut) et d'une aire pour le lancer du poids. Elle est donc à disposition des athlètes du top wallon, pour la période hivernale, mais aussi des clubs d'athlétisme de la province, du moins lorsque les mesures sanitaires le permettront.

Les écoles de la commune y donnent aussi leur cours d'éducation physique, et les pompiers peuvent aussi s'y entraîner par exemple. Investissement d'un million 800.000 euros. Les abords seront réalisés pour l'été prochain, avec des accès PMR.