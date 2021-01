À Ans, une école ferme ses portes en raison d'un nombre important de cas de Covid-19

En raison d'une "propagation exponentielle" de cas de coronavirus parmi les élèves et enseignants de l'école primaire du Tilleul à Ans, en province de Liège, l'établissement restera fermé dès mercredi jusqu'au 29 janvier, rapporte Le Soir et La Meuse, mardi soir. La suspicion de contaminations au variant britannique du virus n'est pas encore confirmée.

"Vendredi dernier, une enseignante de l'école du Tilleul a présenté des symptômes liés au coronavirus. Elle a été testée dans la journée et le test s'est révélé positif. Lundi matin, la direction a été alertée parce que onze enfants étaient également impactés", explique Nathalie Dubois, échevine de l'Enseignement de la commune d'Ans.

Selon nos informations, des analyses sont en cours afin de déterminer s'il s'agit du variant britannique. Les enfants et leur famille testés positifs sont en quarantaine pour une durée de 7 jours. Quant aux autres parents, ils doivent se rendre au centre de Vottem, comme nous l'explique Michèle, maman d'une élève de l'école.

L'agence pour une vie de qualité (Aviq) a décidé de fermer l'école pour dix jours jusqu'au 29 janvier: "Depuis hier, on connaît vraiment une propagation exponentielle au sein de l'équipe. Par rapport à tous les éléments transmis, on sait qu'il s'agit d'un variant du virus avec une suspicion, pas encore confirmée, pour le variant britannique". L'agence n'exclut pas de garder l'établissement fermé pour une plus longue durée si la situation l'exigeait. Un dépistage généralisé sera organisé mercredi à Vottem et un second test sera effectué dans sept jours.