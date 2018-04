A Beyne-Heusay, en province de Liège, un homme frappe son fils avec un tesson de bouteille après une dispute

Un quadragénaire a violemment frappé son fils avec un tesson de bouteille dimanche soir, dans une habitation de Beyne-Heusay, a indiqué lundi matin le parquet de Liège. La victime a été blessée au cou, à la joue et à la main.



Un homme âgé de 47 ans a passé la journée de dimanche avec son père, âgé de 70 ans. Celui-ci habite avec son petit-fils, âgé de 22 ans, à Beyne-Heusay. Le jeune homme s'est absenté quelques heures, laissant son père et son grand-père profiter de leur journée. Une fois rentré chez lui, une dispute a éclaté avec son père.





Celui-ci s'est saisi d'un couteau avec lequel il a menacé son fils. Le jeune l'a repoussé en le faisant tomber à terre. L'homme de 47 ans s'est alors relevé et s'est emparé d'une bouteille de vin qu'il a brisée sur la table. Il s'est ensuite servi du tesson de la bouteille pour frapper son fils à la tête et un peu partout sur le corps.

"Les violences sont régulières entre les deux individus. Il en est de même pour les conflits qui sont permanents", a indiqué lundi matin le parquet de Liège.





"La sœur et son compagnon sont arrivés au domicile du jeune homme. Ils ont directement séparé les deux individus".

En voyant du sang sur son fils, le quadragénaire a décidé d'appeler une ambulance. La victime a été blessée au cou, à la joue gauche et à la main gauche. Les deux hommes ont été interpellés et privés de liberté pour coups et blessures réciproques. Ils seront prochainement déférés au parquet de Liège.