A Crisnée, on ne lésine pas sur les décorations de Noël: qui aura la plus belle façade?

A Crisnée, les habitants participent au concours de la plus belle façade de Noël: de nombreux habitants se sont pris au jeu.

Lorsque la nuit tombe, Crisnée se pare de mille et une lumières. Dans le voisinage, c’est devenu depuis peu une compétition, pour élire la plus belle maison de Noël. "C’est super, c’est agréable de voir un peu partout des choses différentes", commente une habitante cette année-ci, je l’espère".

Parmi les 200 participants, Louis a opté pour la crèche religieuse, plus classique, mais authentique: "Ici, tout est fabrication maison, et les personnages ont été achetés, le bœuf fait à peu près 50 kilos".

Ce concours, c’est l’occasion de perpétuer une tradition vieille d’une vingtaine d’années. "Le village de Kemexhe fait partie de l’entité de Crisnée, qui était fort prisé, il y avait une certaine émulation, beaucoup de gens décoraient leurs maisons, et je me souviens que beaucoup de gens étrangers au village venaient visiter la commune", explique Alain Materne, échevin MR de la culture et de l’urbanisme.

Un attrait touristique, qui se veut aussi écologique: c’est d’ailleurs l’un des critères du concours. "Ca fait tourner le compteur quand on l’allume, mais grâce aux panneaux photovoltaïques, ça aide aussi, en journée, ça récupère dans l’autre sens", dit un habitant. "Moi je suis autonome, étant donné que j’ai des panneaux photovoltaïque, et dans mon jardin, tout est illuminé en led".

Le 31 décembre prochain, un jury citoyen composé de 5 habitants choisira le lauréat, avec à la clé un voyage pour deux personnes.