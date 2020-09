À Engis, Philippe est à bout, il passe ses journées à nettoyer la poussière causée par les industries: "Ça détruit nos biens" (vidéo)

A Engis, commune de la région liégeoise en bord de Meuse, il y a toujours eu de très nombreuses industries. Cela n'empêche pas Philippe d'y acheter une maison à rénover en 2018. Malheureusement, depuis lors, il affirme passer ses journées à nettoyer à cause de la poussière. "Mais voilà si je laisse la porte ouverte pendant 2 heures je peux recommencer à nettoyer tellement la poussière est importante dans le domicile", dit l’homme.

"J'ai acheté une maison à rénover, je le fait au fur et à mesure avec mes moyens. J’ai déjà remplacé mes châssis sur 2 étages, j'ai pas envie de recommencer dans 5 ans", ajoute-t-il. Philippe n’est pas le seul concerné. Un de ses voisins vit la même situation. Ils ont l’impression que les entreprises se rejettent la balle, ce qui est loin de les rassurer sur la poussière et ses potentielles conséquences.



"Si ça détruit nos biens comme ça, qu'est-ce que ça ne doit donner à l'intérieur de nous", se demande Philippe inquiet. La poussière se met "sur les façades des maisons et sur les carrosseries des voitures, on la respire et ça finit dans les poumons de nos enfants", pense Patrick, un autre riverain.



Un des représentants industriels qui a rencontré Patrick a aussi accepté de répondre aux questions d'Images à l'appui. Il l'affirme, les entreprises voisines mettent en oeuvre des solutions pour endiguer le problème.



