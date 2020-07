À Esneux, il est désormais interdit de se promener sur le Ravel sans masque: la police va contrôler et sanctionner

Compte tenu de l'évolution de l'épidémie de coronavirus dans notre pays, la commune d'Esneux a décidé d'imposer le port du masque, notamment sur le parcours du Ravel. Le chemin a la particularité d'être très fréquenté par les promeneurs, les joggeurs et les cyclistes.

Pourtant, sur place, cette nouvelle réglementation n'est pas respectée de tous. Plus de la moitié des personnes rencontrées ce vendredi ne portaient pas de masque.

"Je ne le savais pas. Je viens de Liège et je ne savais pas que l'on devait porter le masque à Esneux", nous confie un cycliste. "Pour l'instant, personne ne se promène donc j'en profite pour venir, et sans masque", ajoute un autre promeneur.

Certains promeneurs disent ne pas comprendre l'obligation du masque sur le parcours du Ravel. "Je pense que ça ne sert à rien à vélo", lâche l'un d'entre eux. "Quand y'a personne, je retire mon masque pour respirer un peu mieux", avoue un autre cycliste rencontré.

La police veille au respect du port du masque

Sur le parcours du Ravel, la fréquentation est parfois très élevée. La distance sociale ne peut donc pas toujours être respectée. "Il y a des contrôles qui seront faits au moment où le Ravel est le plus fréquenté. La police dispose notamment de vélos pour pouvoir faire ce type de contrôles", explique Laura Iker, bourgmestre d'Esneux.

Les forces de l'ordre vont ainsi veiller à ce que chaque promeneur porte le masque sur le parcours. "C'est le gouvernement fédéral qui s'appuie sur les bourgmestres et sur leurs connaissances du territoire pour qu'ils puissent déterminer les zones dans lesquelles la distanciation sociale n'est pas possible et dès lors où le port du masque doit être rendu obligatoire", explique Catherine Delcourt, gouverneure f.f. de la province de Liège.

Les personnes qui ne portent pas de masque sur le parcours du Ravel risquent une amende de 250 euros.