Liège: voici pourquoi le casque de vélo est devenu indispensable pour ces éboueurs (vidéo)

Ils sont au cœur de nos villes et de la circulation chaque jour en collectant nos déchets et ils prennent souvent des risques. Alors, et c'est une première en Belgique, pour éviter les chocs à la tête, les éboueurs d'une société liégeoise doivent dorénavant porter un casque de vélo.

Armés et parés pour leur nouvelle tournée, Jimmy et John ne sortent plus sans un casque de vélo vissé sur la tête. Cette protection est très utile en cas d'accident.

"Les automobilistes, le matin, c'est incroyable... Les gens sont stressés, ils sont tellement sous pression, vraiment, je trouve ce métier très très très dangereux", témoigne John, chargeur.

"Il y avait une boîte aux lettres, je n'avais pas fait attention, je me suis relevé et j'ai évité le choc grâce au casque", ajoute le second, Jimmy.

Dans leur société, ils sont aujourd'hui 750 à le porter. À l'arrière du casque, une lampe permet également de les signaler lorsqu'il fait noir.

"Un jour, si je n'avais pas sauté dedans (NDLR, la benne), je me serais ramassé la voiture qui arrivait tellement vite. J'aurais plus eu de jambes", ajoute encore John Agovic.

Pourquoi pas, s'il leur tombe quelque chose sur la tête, ils sont tranquilles

Dans la rue, certains sont étonnés, ce côté cycliste professionnel ne passe pas inaperçu. "Ils ont un nouveau look, c'est très beau à voir. La ville change", souligne un passant. "Ben pourquoi pas, s'il leur tombe quelque chose sur la tête, ils sont tranquilles", note une automobiliste.

En Belgique, cette société est la première à imposer un casque de vélo à ses chargeurs.

"Malheureusement, on a déploré un accident assez grave l'année passée en Hollande avec un chargeur, explique Eric Jamar, directeur du site Seraing/Liège de Renewi. Chaque accident est analysé, on a fait différents tests avec différents casques et c'est ce casque type cycliste qui s'est imposé. Sur le casque du chargeur, ici, on voit différents coups et différentes choses donc le casque a vraiment rempli sa fonction, c'est de protéger le chargeur et la tête de la personne".

Avec la fatigue, les erreurs peuvent aussi très vite arriver. Ces hommes soulèvent jusqu'à 7 tonnes de déchets tous les jours.

COVID 19 Belgique: où en est l'épidémie ce mercredi 25 novembre?