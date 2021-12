À Liège, des riverains verbalisés par les scancars alors qu'ils étaient en ordre: 1.440 redevances établies ont dû être annulées

Plus de 1.440 redevances établies par les scancars mises à la disposition de la police de Liège ont dû être annulées, a indiqué le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, en réponse à une interpellation lors du conseil communal.



Depuis début 2020, deux scancars circulent dans les rues de Liège afin de contrôler le stationnement et ainsi améliorer le respect des différents types d'emplacement destinés aux riverains, aux personnes à mobilité réduite et aux commerçants, en garantissant la nécessaire rotation. "Nous sommes à nouveau alertés par certains dysfonctionnements des scancars. Des riverains se plaignent d'avoir été verbalisés alors qu'ils étaient en ordre", a précisé le conseiller PS Giuseppe Maniglia, qui a aussi rapporté les propos de la police selon lesquels elle faisait face à plus d'une centaine de plaintes par jour.

Un renfort sollicité

Le bourgmestre a confirmé qu'il y avait bien un problème avec les scancars en raison de la complexité des logiciels, qui nécessitent une parfaite adéquation entre la signalisation sur le terrain et la cartographie informatisée. "Un problème de certificat SSL, celui-ci permettant de garantir l'authentification des interlocuteurs d'un échange électronique et le chiffrement des échanges, est à l'origine du dysfonctionnement informatique survenu entre le 21 novembre et le 3 décembre", a-t-il répondu.

"Ce problème de certificat a eu pour conséquence que le système scancar ne parvenait pas à interroger la base de données riverain/abonnement et que, dès lors, les vérifications des éventuels droits de stationnement des riverains et autres usagers n'ont pu être réalisées." Ce sont ainsi, à l'heure actuelle, plus de 1.440 redevances qui ont dû être annulées par la cellule stationnement après vérification. Le bourgmestre a ajouté qu'un renfort a été sollicité afin de remédier à cette problématique dans les plus brefs délais et qu'une permanence téléphonique est assurée pour répondre aux questions des citoyens.