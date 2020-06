À Liège, les cafetiers du Carré hésitent à rouvrir: "Cela va être difficile"

Comment faire respecter les nouvelles mesures dans l'horeca ? Le secteur peut reprendre ses activités à partir de lundi avec de nouvelles règles, respecter 1,5 mètre entre chaque table et recevoir maximum 10 clients par table.

Ces distances ne sont pas toujours faciles à faire respecter, à tel point qu'à Liège, les cafetiers du Carré hésitent à rouvrir. Par définition, évoquer le quartier du Carré, au coeur de la ville de Liège, c'est évoquer la fête, c'est pour beaucoup des cafés, des bars étroits, généralement bondés.

Frédéric Rinné, porte-parole d'Horecarré, la plateforme Horeca du Carré: "La fête dans le Carré est liée à la convivialité. Les gens se parlent les uns et les autres. C'est un lieu où on échange, c'est un lieu où on se parle, où l'on flirte et c'est très difficile de le faire à 1,50 m de distance."

Une autre mesure sera difficile voire impossible à faire respecter à Liège: la fermeture des établissements à 1h du matin.

"Pour ceux qui connaissent le Carré, une heure du matin, c'est plutôt l'heure où le Carré s'enflamme que l'heure où le Carré s'arrête. Donc cela va être très difficile."

Voilà autant de questions que se posent les tenanciers. 90% d'entre eux réfléchissent à rouvrir ou pas leurs portes lundi. La Ville de Liège y serait pourtant très favorable car cela permettrait d'éviter les rassemblements comme ceux qui ont eut lieu dans le Parc de la Boverie le week-end dernier. Une réunion aura lieu en début d'après-midi avec le bourgmestre Willy Demeyer.