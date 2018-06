A Liège, un homme pousse violemment sa compagne contre un mur: elle se retrouve en incapacité de travail

Un trentenaire liégeois signalé pour plusieurs faits a été interpellé pour avoir violenté sa compagne, a-t-on appris samedi matin auprès du parquet de Liège.



L'homme de 33 ans aurait violemment poussé sa compagne, avec laquelle il est en couple depuis deux ans, contre un mur. Celle-ci a reçu un certificat médical avec une incapacité de travail de sept jours.

"Elle a expliqué que son ami avait pour habitude de la frapper depuis près d'un an et demi. Toujours d'après ses dires, il l'insulterait avant de la menacer et de la violenter", a précisé samedi matin le parquet de Liège.





Bien connu de la justice

Contactés pour des faits de violences conjugales, les policiers se sont rendus au domicile du couple où ils ont procédé à la fouille corporelle du suspect. Ils ont trouvé un couteau de cuisine caché dans sa chaussette ainsi qu'un taser dissimulé dans son sac.

Bien connu de la justice et signalé pour de multiples faits dont des menaces, le trentenaire a été appréhendé et entendu. Il a nié avoir agressé sa compagne.

Au vu de ses antécédents judiciaires, le magistrat en charge de l'affaire a mis le dossier à l'instruction.