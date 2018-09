A Liège, une dame fait une chute de 10 mètres de haut: on en sait plus sur les circonstances du décès

Une jeune femme a sauté vendredi matin du troisième étage d'un immeuble situé sur la place Cockerill à Liège. Elle s'est défenestrée pour échapper aux menaces de son agresseur, a-t-on appris samedi auprès du parquet liégeois.



Selon le parquet, l'incident s'est déroulé dans l'appartement du suspect. Plusieurs personnes s'y trouvaient au moment des faits.

L'homme s'est montré agressif et menaçant envers ses amis après une consommation d'alcool ou de stupéfiants. La victime a paniqué et a alors sauté par la fenêtre pour fuir son agresseur. Le parquet de Liège a requis un mandat d'arrêt à l'encontre de ce dernier pour menaces et séquestration.