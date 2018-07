A Seraing, le corps sans vie d'un trentenaire découvert: la chaleur est l'une des causes de sa mort

Le corps sans vie d'un homme a été retrouvé vendredi matin à Seraing, a indiqué en fin d'après-midi le parquet de Liège. D'abord considéré comme suspect, son décès est finalement dû à la prise d'alcool et de médicaments, combinée à la chaleur.



Le cadavre d'un individu âgé de 35 ans a été retrouvé vendredi matin à son domicile, situé rue Peetermans à Seraing. Au vu de l'âge du jeune homme, le parquet de Liège a décidé de mandater un légiste sur les lieux dans le but de relever d'éventuels éléments suspects. Après analyse, l'expert a conclu que le décès n'avait finalement rien de suspect.

La victime est décédée à cause de la prise d'un cocktail d'alcool et de médicaments. L'importante vague de chaleur actuelle est également une des causes de sa mort.