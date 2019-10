A Theux, les commerçants font grise mine: à cause de travaux sur la voie, les clients désertent

La chaussée de Spa, à Theux était considérée comme un paradis autrefois pour les commerçants. Mais depuis le mois de mai, c'est devenu un véritable enfer à cause de travaux sur les égouttages. On ne roule plus que dans un sens. Pour rejoindre Spa, le détour est de 25 minutes. Les clients se font rares et les commerçants déplorent une baisse de leur chiffre d'affaires.

Dès ce vendredi soir, 17h, le chantier se termine. Bonne nouvelle. Mais dans 4 mois, la chaussée sera de nouveau fermée - et dans les deux sens, cette fois. Il faut rénover la voirie.