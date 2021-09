À Trooz, Dorian et Célio sont heureux de rentrer à l'école: cet été, leur maison a été complètement inondée

La commune de Trooz, en province de Liège, a été fortement inondée cet été. Une de nos équipes a suivi la rentrée de scolaire d'une famille y habitant. Ils ont pu réintégrer leur maison il y a quelques jours seulement.

Ce matin, Dorian et Célio reprennent doucement une vie normale… en retournant à l'école. Les deux garçons et leurs parents ont été fortement touchés par les inondations. Deux mètres d'eau ont envahi le rez-de-chaussée de leur maison. Il a fallu un mois pour évacuer, nettoyer et faire sécher… La famille ne vit à nouveau ici que depuis quelques jours.

Dans leur cuisine vide, faite de planches et de tréteaux, les parents ont encore la boule au ventre. "Ils ont moins vécu la chose comme nous, émotionnellement. On était vraiment dans les travaux, on voyait vraiment la maison en dégâts, tandis qu'ils étaient à l'abri avec mon frère, ils s'amusaient bien avec les cousins", confie Christophe Mosbeux, papa de Dorian et Célio.

Ce matin, les deux garçons ont pris la route de l'école avec le sourire. Après avoir embrassé leurs parents, leur institutrice les a accueillis avec beaucoup d'émotion. "C'est très émouvant comme rentrée, confie Cécile Xhenseval, institutrice primaire à l'école de Fraipont. Ça prend au cœur." En classe, les enfants ont pu découvrir que leurs camarades connaissaient des situations autant, voire plus, compliqués que la leur.