A Waremme, Kim et Kevin ont adopté un micro-cochon de compagnie: "Je ne voudrais plus d'un chien ou d'un chat"

C’est un animal de compagnie pas comme les autres… Le micro cochon pèse 30 kilos maximum, ce qui lui permet de vivre dans une maison. Du côté de Waremme, Kim et Kevin en ont adopté un. Il considère Oréo – c’est son nom – comme un membre de la famille.

Oréo aura 2 ans en janvier, il a atteint sa taille adulte et devrait juste encore un peu s’élargir… Mais pas trop quand même car les cochons ont un cœur fragile. Il faut donc éviter l'obésité. "Il a des légumes dans sa gamelle du matin et dans sa gamelle du soir aussi. A midi, il a une soupe et à 4 heures, il a son petit fruit", détaille sa maîtresse, Kim.

Un cochon peut assimiler un peu près entre 3.000 et 4.000 mots.

Un cochon dans un appartement ? Cela ne pose aucun problème pour Kim et Kevin, un couple habitant du côté de Waremme. Oréo, c’est leur enfant. "C’est mon petit cœur, mon bébé, mon petit amour, mon gros lard…", glisse Kim. "Quand on lui parle, c’est papa et maman, ajoute Kevin. Il faut se dire quand même qu’un cochon peut assimiler un peu près entre 3.000 et 4.000 mots."

Contrairement aux chiens ou aux chats, Oréo ne provoque pas d'allergie. La nuit, il dort avec ses maîtres sur le lit. "Aujourd'hui, je ne voudrais plus d'un chien ou de chat. Ce sera d'office un cochon par la suite, encore", assure Kevin.

Pour être heureux, il a besoin de chercher de la nourriture avec son groin. Il utilise une piscine à balles, un bac un carton ou un tapis de fouilles. "Dedans, on glisse des graines de tournesol ou alors, si on veut vraiment que ça dure le jeu, à ce moment-là, on va chercher encore plus petit : des graines de lin", explique son maître.

Beaucoup de micro-cochons sont abandonnés

Oréo déteste rester seul et demande beaucoup d'attention, au moins autant qu'un chien. Si tout à l'air de bien se passer pour lui, ce n'est pas le cas de tous les cochons de compagnie. Beaucoup sont en effet abandonnés par leurs propriétaires. "La plupart des refuges qui hébergent ce type d'animaux sont à saturation, bien entendu. Bien souvent, c'est parce qu'on n’a pas réfléchi avant d'acquérir l'animal. On prend l’animal parce que c’est tout beau, on promet qu’il peut rester dans un appartement, qu’il peut faire ses besoins dans une litière… Mais très vite, on se rend compte que ses besoins naturels ne sont pas respectés. Et il faut vraiment faire attention à ça", insiste Fabrice Rebard, vice-président du refuse "Animal sans toi…t"

Oréo va régulièrement en promenade. Mais s’il pleut, sans son petit manteau, il refusera de sortir. Effet garantit sur les voisins ! "Maintenant, on a toutes les sortes. Les serpents, les perroquets… et les cochons, pourquoi pas ! George Clooney, je crois qu’il a un cochon", indique une voisine de Kim et Kevin.

Entre 800 et 1.000 euros pour en acquérir un

Tous les jours, Oréo a droit à sa séance photo. C'est qu'il faut bien aussi alimenter les abonnés. "Sur TikTok, depuis quelques jours, 2.000. On est passé en deux ou trois jours de 6.000 à 20.000 abonnés. Sur Facebook, quasiment 2.000", raconte fièrement la maman du micro-cochon. Oréo à Noël, à la mer, à la montagne… La version idéalisée de la vie avec un micro-cochon de compagnie. Mais si vous pensez en accueillir un, prenez le temps de bien réfléchir et surtout à son prix d'achat : entre 800 et 1.000 euros.