Un accident est survenu rue Eugène Falla à Retinne (dans la commune de Fléron), ce dimanche, peu après 21 heures. Une seule voiture est impliquée. Comme le montrent des images transmises via notre bouton orange Alertez-nous, le véhicule s'est retrouvé sur le flanc. Selon des informations des pompiers de Liège, une dame se trouvait dans le véhicule et a dû être désincarcérée. On ne connaît pas son état de santé. La police a été dépêchée sur place.