Accident à Seraing: une personne grièvement blessée

L'important accident de la route survenu samedi après-midi à Seraing a sévèrement blessé le conducteur d'un cyclomoteur, a indiqué en soirée le parquet de Liège. Les jours de la victime sont actuellement en danger. Un cyclomoteur et une camionnette qui circulaient samedi après-midi dans les rues de Seraing sont entrés en collision. Le conducteur du second véhicule n'aurait pas vu le premier en tournant et l'aurait alors percuté de manière frontale. "Au vu de la situation, il a subi un test d'alcoolémie qui s'est finalement avéré négatif", a précisé le parquet de Liège. A la suite du choc violent causé par l'accident, le conducteur du cyclomoteur a été pris en charge par les services de secours et transporté d'urgence à l'hôpital. Ses jours sont en danger.