Accident à Spa: une personne incarcérée dans un véhicule

Un accident de la route s'est produit vendredi soir à Bérinzenne, sur le territoire la commune de Spa, a indiqué la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau. Une personne est incarcérée dans le véhicule.



L'accident s'est produit à hauteur du domaine de Bérinzenne. Une personne est incarcérée de son véhicule et une désincarcération est nécessaire. L'ambulance de Spa ainsi que les pompiers, le Smur Tourelle et la police Fagnes sont sur place. L'état de santé de la victime n'est pas connu.