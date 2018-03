Accident dans le centre de Liège ce jeudi matin: la conductrice du deux roues a été bloquée sous une voiture

Un accident de la route s'est produit jeudi matin à l'angle des boulevards Piercot et Frère Orban, ont indiqué les pompiers de Liège. Une personne a été blessée et emmenée au CHR de la Citadelle.



Un accident de la route est survenu peu avant 8h00 jeudi, entre une voiture et un cyclomoteur. La conductrice du deux-roues s'est retrouvée sous l'autre véhicule accidenté. Les pompiers de Liège ont libéré la victime, qui a directement été emmenée à l'hôpital de la Citadelle.

"Ses jours ne sont pas en danger", a précisé la police de Liège. Le déplacement des deux véhicules a momentanément causé la fermeture du boulevard Frère Orban et créé quelques embarras de circulation. Toutefois, la situation a maintenant été rétablie.