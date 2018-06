Accident de kayak à Sprimont: les pompiers envoyés pour sauver sept personnes tombées à l'eau

Un accident de kayak s'est produit samedi à Sprimont, ont indiqué les pompiers de Liège. Sept personnes sont tombées à l'eau et ont été secourues.

Alors qu'elles étaient en train de faire du kayak à Sprimont, sept personnes sont pour une raison indéterminée tombées à l'eau. A la suite de l'accident, les pompiers de la zone Vesdre-Hoëgne et Plateau se sont rendus sur place. Les hommes du feu liégeois ont été appelés en renfort.



A 16h00, l'intervention était terminée. Les kayakistes ont tous été retrouvés et sortis de l'eau. Ils sont sains et saufs.