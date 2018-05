Accident de la route entre Hannut et Wasseiges: une personne est décédée

Une personne est décédée jeudi soir lors d'un accident de la route survenu entre Crehen (Hannut) et Ambresin (Wasseiges), a-t-on appris auprès du parquet de Liège. Les pompiers de la zone de secours de Hesbaye ont été appelés vers 18h30 sur les lieux, où une Volkswagen Jetta et une Mercedes classe G se sont percutées dans un virage. Le conducteur du second véhicule est décédé lors du crash, coincé dans son habitacle. Le parquet est descendu sur les lieux. A 20h50, une équipe de la zone de secours était toujours sur place.