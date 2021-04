Accident en gare d'Amay: heurté par un train en traversant les voies, un homme perd la vie

Un accident grave s'est produit en gare d’Amay. Selon les informations du bourgmestre, Jean-Michel Javaux, un homme a été heurté par le direct IC Huy-Liège en traversant les voies. Ia personne est décédée.

Les 50 passagers présents dans le train ont été évacués. Le bourgmestre ajoute que le conducteur de train, en état de choc, a été pris en charge par le service d’aide aux victimes de la police des chemins de fer.

L'accident a engendré des problèmes de circulation. La dorsale est fermée entre Huy et Flémalle. Un périmètre de sécurité a été installé. Infrabel et la police des chemins de fer sont sur place avec l’appui de la zone de police. Le parquet et le médecin légiste sont attendus sur place ce mercredi soir.