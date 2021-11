Accident entre une voiture et un camion à Engis: une mère et son bébé de 3 mois blessés

Une femme et son bébé ont été blessés lors d'un accident entre une voiture et un camion ce mardi après-midi à Engis (province de Liège), indiquent les pompiers de Liège. Les deux victimes ont dû être désincarcérées et les jours de l'enfant sont en danger.



L'accident s'est produit vers 16h30 dans la rue des Trent Six Tournants à Engis. La conductrice et un bébé sont restés bloqués dans leur véhicule. Ils ont été transportés à l'hôpital après avoir été désincarcérés. Le parquet a précisé mardi soir, que les jours du bébé, une fillette de trois mois, étaient en danger.

La cause de l'accident n'est pas encore connue.