Accident impliquant deux camions sur l'E42 à Grâce-Hollogne: deux bandes de l'autoroute sont toujours fermées

Un accident s'est produit peu avant 17 heures sur l'E42 à hauteur de Grâce-Hollogne en direction de Liège. Pour une raison indéterminée, deux camions sont entrés en collision. Les bandes de droite et du milieu étant obstruées, la circulation ne s'effectue que sur une seule voie. Plus tôt dans l'après-midi, un accident impliquant deux camions et une voiture s'était déjà produit peu après la sortie Flémalle.

Cette succession d'accidents a entraîné d'importants ralentissements au moins depuis Flémalle et jusqu'à l'échangeur de Loncin. Jeudi en fin de journée, la circulation s'effectuait toujours au ralenti. On ignore si des blessés sont à déplorer