Un accident impressionnant a eu lieu cette nuit rue Saint Léonard à Liège. Vers 3h du matin, un conducteur ivre a percuté plusieurs voitures en stationnement. Il a aussi manqué de renverser plusieurs piétons, indique la police de Liège. L’homme roulait bien au-delà des 50 km/h autorisés en ville. En plus d’avoir bu, il circulait sans permis et sans assurance. Vous nous avez prévenus de cette accident via le bouton orange Alertez-nous.









©RTL INFO/ALERTEZ-NOUS