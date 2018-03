Accident mortel à Waremme: le véhicule a fait une chute de plusieurs mètres

Un accident de circulation a fait un mort dans la nuit de samedi à dimanche à 2h00 à Bettincourt (Waremme), a-t-on appris auprès des pompiers de la zone de secours de Hesbaye. Seul en cause, le conducteur a percuté un muret du pont de l'autoroute et est tombé en contrebas. Le véhicule a fait une chute de plusieurs mètres.



L'accident s'est produit à 1h56 le long de la rue du Mouhin à Bettincourt. Le conducteur du véhicule a percuté un muret et un poteau d'éclairage avant de tomber en contrebas du pont. Le véhicule a fait une chute de trois à quatre mètres et s'est écrasé dans un chemin de terre. Le conducteur était déjà décédé à l'arrivée des pompiers. Les circonstances de l'accident doivent encore être déterminées.