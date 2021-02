Accident mortel sur la E40 à Waremme: une voiture s’est retrouvée sur le flanc après avoir heurté un camion

Un accident mortel s'est produit mardi après-midi sur la E40 à hauteur de l'aire de Waremme dans le sens Liège-Bruxelles, ont signalé les pompiers de la zone de secours Hesbaye et la police fédérale.



Pour une raison encore inconnue, aux alentours de 15h30, le conducteur d'une voiture a perdu le contrôle de son véhicule sur l'autoroute et a heurté un camion. La voiture s'est ensuite retrouvée sur le flanc et l'homme au volant, né en 1976, est décédé sur les lieux. La chaussée est dégagée depuis environ 20h00. À 19h30, le site inforoutes.be de la police fédérale indiquait que la circulation était ralentie et que les bandes de droite et d'arrêt d'urgence étaient obstruées.