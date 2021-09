Une conductrice fantôme percute deux motards sur la E40: l'un d'eux a perdu la vie

Un motard allemand, âgé de 51 ans, a perdu la vie samedi en début d'après-midi, sur la E40, entre Eynatten et Eupen. Une conductrice fantôme est à l'origine de l'accident. La dame, qui circulait à contresens sur l'autoroute, a percuté frontalement deux motards. "La conductrice a raté une sortie, a fait demi-tour et s'est retrouvée à contre-sens", nous a expliqué une porte-parole de la police fédérale, contactée par nos soins. "Un motard avait entrepris une manoeuvre de dépassement d'un autre deux-roues. La première moto a explosé sous la violence du choc et le pilote est décédé sur les lieux de l'accident, indique la zone de police Vesdre-Gueule. Le second motard, âgé de 57 ans, a, lui été grièvement blessé. Il a été héliporté, dans un état critique, vers le CHU de Liège", a expliqué la police à l'agence Belga, précisant que toutes les personnes impliquées dans l'accident sont des ressortissants allemands.

L'autoroute est toujours fermée à la circulation et un expert automobile a été dépêché sur les lieux par le parquet.