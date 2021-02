Un accident s’est produit sur l’autoroute E40 qui relie Bruxelles, Liège et Aix-La-Chapelle. Un camion et plusieurs voitures sont impliquées à hauteur de Rocourt. Les bandes de gauche et du milieu sont bloquées.

Vous nous avez contacté via le bouton orange Alertez-nous signalant plusieurs kilomètres de files. Celles-ci remontent actuellement jusqu’à l’échangeur de Loncin bloquant ainsi les automobilistes en direction de Bruxelles et Liège sur la E40, les usagers de la A602.