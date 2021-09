Accidents domestiques impliquant des enfants: une "Maison des géants" à Liège pour sensibiliser les parents

Liège accueillera, du 22 septembre au 2 octobre, une "Maison des géants", un espace où tous les volumes et objets ont été triplés, a annoncé mardi la Ligue des Familles. L'objectif est de sensibiliser les adultes aux risques que représentent les accidents domestiques, en particulier pour les jeunes enfants.



Selon la Ligue des Familles, les accidents domestiques tuent trois fois plus de personnes que les accidents de la route en Europe et ce sont les jeunes enfants qui courent le plus de risques d'être impliqués. C'est pourquoi, avec la Maison des géants, la Ligue veut permettre aux jeunes parents, jeunes grands-parents et professionnels ou futurs professionnels de la petite enfance de mieux se représenter les principaux dangers afin de pouvoir les éviter.

Les visiteurs pourront circuler et manipuler les objets agrandis. Un audioguide accompagnera la visite et offrira de nombreux conseils. L'expérience proposera aussi de la réalité augmentée via des tablettes ainsi que des défis dans une maison en réalité virtuelle. Installée dans les galeries Saint-Lambert, au centre de Liège, la Maison des géants est accessible sur réservation au prix de 10 euros (une réduction de 50% est possible pour les groupes, étudiants et membres de la Ligue des Familles).

La visite se fait sans enfants pour permettre aux parents de profiter pleinement de l'expérience, une garderie gratuite est proposée, sur réservation, les mercredis après-midi et samedis. Lancé en Flandre en 1991, ce concept arrive pour la première fois en Wallonie dans une version modernisée à l'occasion du centenaire de la Ligue des Familles et de son équivalent flamand, le Gezinsbond. Après Liège, la Maison des géants devrait s'installer à Mouscron, Gand, Bruxelles, Charleroi, Tournai, Louvain, Anvers, Namur et Genk.