Ado agressée à Embourg: la victime sort du silence

Nous vous en parlions cette semaine sur notre site de l’agression subie par une adolescente de 15 ans à Embourg. L’agression qui s’est produite le 10 mai avait été filmée avant d’être relayée sur les réseaux sociaux. La victime est sortie de son silence et s’est exprimée via son compte Facebook. "Je vais mieux physiquement. Il n’y a que mon crâne qui me fait énormément mal pour ceux qui veulent savoir", indique-t-elle. "Cela devient de plus en plus lourd pour moi. C’est très pénible pour moi psychologiquement cette histoire." La victime se dit également sensible aux partages et autres marques de soutien.

Pour rappel, les auteurs de l'agression ont été arrêtés. Les deux auteures principales ont été placées, une en centre fermé l’autre en IPPJ. Elles seront présentées au juge de la jeunesse. L'agression a été requalifiée. De vol avec violence, elle est passée à tentative d'assassinat.