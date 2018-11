Le trafic des avions-cargos (avions de transport de marchandises) est perturbé aujourd'hui l'aéroport de Liège. En cause, un arrêt de travail du personnel du bagagiste Swissport débuté ce jeudi à l'aube. En milieu d'après-midi, représentants du personnel et direction négociaient et il y avait bon espoir de voir les discussions aboutir rapidement. Les points problématiques seraient liés au bien-être au travail.