Affaire Nethys: François Fornieri et Pierre Meyers ont comparu ce matin devant la Chambre du Conseil

En direct dans le RTLINFO 13H, notre journaliste Mathieu Langer revenait sur la comparution ce matin de François Fornieri et Pierre Meyers devant la Chambre du Conseil. Leurs avocats ont plaidé ce matin. Les prévenus étaient présents.

"Ils sont arrivés de la prison de Marche-en-Famenne. François Fornieri et Pierre Meyers étaient là dans cette Chambre du Conseil, à l' abri des caméras. Leurs avocats ne font aucun commentaire pour le moment car il est question de prolonger ou non leur mandat d'arrêt. François Fornieri, ex président du comité de rémunération de Nethys et Pierre Meyers qui est aussi membre de ce comité et qui a validé le montage de 15 millions d'euros de bonus. Des indemnités de sortie du top management, mais en échange de quoi? C'est bien là toute la question. Les prévenus contestent les détournements dont ils sont accusés. Leurs avocats vont demander leur libération assortie de conditions. Ils plaident sur le fond sur la légalité des indemnités de rétention et sur la forme, car pour maintenir ces mandats d'arrêt, il faut remplir des conditions: fuite, récidive ou destruction de preuves. Le juge d'instruction indique qu'ils sont maintenus en détention pour avoir porté atteinte à la conscience sociale. Cinq jours de préventive, est-ce suffisant? On en connaîtra la réponse probablement en fin de journée. Cette Chambre du Conseil vient à l'instant de se terminer. Pour l'heure, l'enquête continue. On apprend ce matin que l' ancien directeur de l'assureur intégrale Diego Aquilino a été interpellé. Il avait, lui aussi, reçu des indemnités. Des perquisitions ont eu lieu à son domicile et son audition est toujours en cours."