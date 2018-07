Agacé des coups de klaxons, un Vervietois menace d'user de son arme contre des supporters

Un homme habitant la région de Verviers a été interpellé vendredi soir pour menaces par gestes et port d'arme prohibée, a-t-on appris auprès du parquet de Liège. Il ne supportait plus les coups de klaxon dans la rue.



Vendredi soir, un Vervietois a appelé la police à plusieurs reprises afin de dénoncer les coups de klaxon qu'il juge trop fréquents et bruyants dans une rue fort fréquentée de Verviers.

Constatant l'inactivité des agents de police face à ses appels, l'individu a rappelé la police en menaçant de s'en prendre aux responsables avec son arme.





Un couteau à cran d'arrêt retrouvé



L'homme avait effectivement une arme long calibre recensée au registre des armes. La police s'est donc rendue sur les lieux. Arrivée devant l'immeuble, l'homme a menacé les agents de sa fenêtre au moyen d'un manche à balai, laissant croire de loin à son arme. Les agents ont fini par le raisonner.

Lors de la fouille, un couteau à cran d'arrêt a été retrouvé sur lui. L'arme à feu long calibre n'a toutefois pas été retrouvée à son domicile.