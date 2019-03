Agressée par 4 jeunes, Joséphine, 85 ans, les met en fuite

L'octogénaire liégeoise ne s'est pas démontée face à ses jeunes agresseurs.

Samedi matin, alors qu'elle revenait à son domicile de Jupille, Joséphine a été surprise par 4 jeunes, dont 3 mineurs d'âge, qui en voulaient à son véhicule et son argent.

"J’étais déjà rentrée chez moi mais je me suis rendu compte que j’avais oublié quelque chose dans mon coffre", a-t-elle expliqué à la Dernière Heure. Dès qu'elle a ouvert la porte de son garage pour retourner à sa voiture, elle a senti qu'elle n'était pas seule. Un de ses agresseurs lui agrippe le bras. Un jeune homme me demandait mes clés, il avait un couteau et derrière lui, il y avait trois autres jeunes qui approchaient doucement", raconte encore Joséphine.



"J'ai hurlé"

Mais l'octogénaire ne cède pas à la panique et réagit instinctivement, avec beaucoup d'aplomb.

"Je ne pensais qu’à une chose, son couteau. J’ai voulu l’écarter alors j’ai repoussé son bras. Il voulait mes clés pour partir avec la voiture c’est sûr; mais je ne voulais pas leur laisser alors j’ai aussi hurlé à plusieurs reprises pour qu’on vienne m’aider", a-t-elle poursuivi.

Surpris, les 4 agresseurs ont pris la fuite et la police est parvenue à arrêter les malfrats. Le plus âgé de la bande aurait réclamé 100 euros à l'un des plus jeunes. Ils auraient alors décidé de s'attaquer à une personne âgée, par "facilité". Un juge de la jeunesse a été saisi pour les 3 mineurs, et le plus âgé a été déféré au parquet de Liège.