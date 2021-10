Agression homophobe à la Maison Arc-en-Ciel de Verviers: les auteurs ont saccagé les lieux avec un extincteur (vidéo)

Une agression homophobe s'est déroulée à la Maison Arc-en-Ciel de Verviers. Les faits remontent à vendredi soir. Trois individus ont insulté l'un des coordinateurs et saccagé les lieux avec un extincteur, avant de prendre la fuite. Une plainte a été déposée.

Ce dimanche, Jonathan et Sacha sont retournés dans leur "maison". Vendredi vers minuit, la soirée rassemblait quelques invités avant que trois intrus encagoulés viennent troubler la fête en demandant s'il s'agissait d'une soirée déguisée.

"Quand l'extincteur est arrivé, cela a fait un nuage de poudre au niveau de l'entrée. Je n'ai plus vu mon collègue et j'ai vraiment paniqué", explique Sacha, un des membres de l'association.

6 kg de poudre envahissent les locaux de l'association. L'agression est aussi verbale, violente dans les mots et l'attitude.

Jonathan et Sacha racontent: "Nous avons reçu des insultes homophobes 'Et toi, t'es pd?'". "J'étais surpris car je n'avais jamais été agressé. J'ai 20 ans et je vivais la belle vie chez mes parents. Je ne savais pas que ça pouvait m'arriver".

Prévenue, la police est passée plusieurs fois durant la nuit. L'incident est isolé, il n'y a pas de blessure physique, mais la question de la sécurité se pose. "On a réfléchi à ce qu'on pourrait faire pour assurer la sécurité des personnes qui viennent ici, sans que ça devienne anxiogène. On a vraiment envie que ça reste conviviale", a ajouté Sacha.

Des caméras de surveillance pourraient être installées, sans changer l'esprit de l'association, l'accueil et l'écoute.

Une plainte a été déposée. La Maison Arc-en-Ciel reprendra son travail de service social dès demain et organise un rassemblement de soutien vendredi.