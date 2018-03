Alcoolisé, un Liégeois menace d'incendier un night-shop avec un briquet

Dimanche soir, un Liégeois a menacé d'incendier un night-shop du quartier Saint-Léonard avec son briquet, a indiqué lundi matin le parquet de Liège. Le suspect a été privé de liberté.



Il était près de 22h15 dimanche soir quand un homme âgé de 33 ans s'est rendu dans un night-shop du quartier Saint-Léonard de Liège pour acheter des canettes de bières. Plus tard dans la soirée, alors qu'il était sous l'effet de l'alcool, il s'est à nouveau présenté à l'intérieur de l'établissement. Il s'est adressé au tenancier et a menacé de brûler le commerce avec son briquet.

"Le responsable du night-shop a indiqué qu'il connaissait le suspect et que ce n'était pas la première fois qu'il proférait ce genre de menaces", a déclaré le parquet de Liège. Le trentenaire a été interpellé et privé de liberté dimanche soir. Il a été déféré lundi matin au parquet et fait actuellement l'objet d'une procédure accélérée.