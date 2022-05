Altercation impliquant plusieurs scooters à Grâce-Hollogne: un individu blesse un sexagénaire avec un coup de casque

Une personne a été blessée mercredi après-midi à Grâce-Hollogne (province de Liège), dans le cadre d'une altercation impliquant plusieurs scooters sur la voie publique. L'homme blessé risque une incapacité de travail permanente, à la suite d'une blessure au dos.



Un sexagénaire, son épouse et sa petite fille de cinq ans, circulaient en voiture dans les rues de Grâce-Hollogne mercredi après-midi lorsque trois personnes sur deux scooters ont voulu les dépasser. Dans une rue où il y avait plusieurs chicanes, le conducteur de la voiture s'est montré prudent. Derrière, les deux scooters se sont impatientés, sont arrivés à la hauteur de la voiture et ont donné plusieurs coups de pieds et de poings sur le véhicule. Le sexagénaire a tenté de les semer, mais les deux scooters étaient toujours derrière lui lorsqu'il est arrivé à son domicile. Il est sorti de sa voiture et l'une des personnes présentes sur un des scooters s'est approché et lui a donné un coup avec le casque qu'il portait. L'homme est tombé sur le dos, dont il souffrait déjà.

Le sexagénaire a reçu une incapacité de travail de deux mois, mais elle pourrait devenir permanente, selon le parquet de Liège. L'auteur du coup a été interpellé sur place par la police locale. Il s'agit d'un homme de Saint-Nicolas âgé de 29 ans. Il était déjà connu pour des faits de rébellion et d'infraction au code de la route. Il a été déféré jeudi matin devant un juge d'instruction avec une demande de mandat d'arrêt à son encontre. Les deux autres personnes présentes sur les scooters restent en liberté, mais seront poursuivies pour entrave méchante à la circulation.