Alysson, barbière de 24 ans qui a mis fin à ses jours: une centaine de personnes pour lui rendre hommage devant son salon à Liège

Une centaine de personnes ont rendu hommage à Alysson Jadin, la jeune barbière qui a mis fin à ses jours, ce matin à Liège. Des fleurs ont été déposées devant son salon.









Nous l'avions rencontrée il y a quelques jours. Cette barbière de 24 ans venait de lancer son activité début août dans le centre-ville liégeois. La crise du coronavirus avait mis à mal son activité. "Ma comptable m'a conseillé d'abandonner le mois dernier, mais j'ai dit non. Je vais faire ce qu'il faut, plus d'heures s'il le faut, car après si peu de temps, on n'annonce pas une faillite comme ça, après avoir mis tout ce qu'on avait dedans", nous confiait-elle.

En cas de détresse, un numéro existe. Télé-Accueil est accessible 24 heures sur 24 via le numéro gratuit 107. Les appels sont anonymes, confidentiels. Près d'un coup de fil sur deux est en lien avec le Covid-19, signale La Libre.

