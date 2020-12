Amélie, témoin de l'explosion à Liège: "J'ai vu une fille dans les décombres, elle hurlait de terreur"

Une explosion probablement due au gaz s'est produite dans un habitation de Liège, non loin de la gare des Guillemins, faisant 7 blessés dont 2 grièvement. La déflagration a été extrêmement puissante et s'est ressentie dans tout le quartier. Les riverains ont eu très peur.

"Ma fenêtre s'est ouverte d'un coup, décrit Amélie, témoin de l'explosion ayant fait 7 blessés à Liège. Il y a eu une énorme onde de choc avec un gros bruit. Puis, une grosse lumière est apparue avec plein de fumée partout". Depuis sa fenêtre, l'étudiante a tout vu jusqu’aux premières victimes éjectées de ce qui reste de l’habitation. "Je vois une jeune fille de mon âge très peu vêtue, au-dessus des décombres et en train d'hurler vraiment fort de terreur. Voir qu'il s'agissait d'étudiants de mon âge était très choquant".

Des tuiles et des débris sont expulsés dans une déflagration qui fait sursauter tout le quartier. "Je vous dis, je pensais que c'était une bombe, comme pendant la guerre", dit une riveraine.

Les secours arrivent moins de 10 minutes plus tard mais chaque seconde semble interminable. "Les voisins sont sortis de chez eux pour voir s'ils avaient besoin d'aide", poursuit Amélie. "Il y avait deux personnes sur les gravats, une dame et un monsieur, complètement hagards, remplis de poussière. L'homme a aidé la dame à descendre et les secours sont arrivés", raconte Eric, autre riverain, qui a constaté la présence de bris de verre devant chez lui alors qu'il vit à 80 mètres de l'explosion.

En voyant l'immeuble éventré, les riverains interviewés par nos reporters Mathieu Langer et David Muller confient leur sentiment d'avoir évité le pire.

