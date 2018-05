André, un habitant de Grâce-Hollogne, a disparu et a besoin de soins médicaux: l'avez-vous vu?

Le vendredi 25 mai 2018, vers 19h30, André Dehairs, un homme âgé de 57 ans, a été vu pour la dernière fois à son domicile situé Rue Hubert Goffin à Grâce-Hollogne. Depuis, il ne s’est plus manifesté. Monsieur Dehairs est de corpulence maigre et mesure environ 1m70. Il n’a presque plus de cheveux.

Aucune description vestimentaire n’a pu être établie. André a cependant l’habitude de s'habiller avec des vêtements de sport (jogging, training, baskets). André a besoin de soins médicaux. Si vous l'avez vu ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, la police vous invite à prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.