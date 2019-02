Angleur: un conducteur perd le contrôle et heurte trois adolescents

Un accident de circulation s'est produit vendredi matin entre une voiture et trois piétons à Angleur, a-t-on appris auprès de la police de Liège.



L'accident a eu lieu à l'angle de la rue de Renory et de la rue Hector Denis à Angleur peu avant 8h00. Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté trois jeunes adolescents regroupés devant une habitation. Un garçon a été blessé aux jambes, tandis que deux jeunes filles ont été légèrement blessées. Un expert a été envoyé sur place.