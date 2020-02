Le refuge 'Animal sans toi...T' affiche complet à Viemme: "Au niveau des moutons, c'est catastrophique"

A Viemme, en province liégeoise, le refuge "Animal sans toi…T" affiche complet. Depuis quelques années, l’association accueille de plus en plus de chevaux et de moutons.

"Il y a une dizaine d'années, on avait une dizaine d'équidés. Maintenant, on se retrouve avec plus de 50. On a toujours plus de demandes de prise en charge. Au niveau des moutons, c'est catastrophique aussi, car ce n'est pas facile de trouver des nouvelles familles pour tous ces animaux, contrairement à un chien ou un chat", a expliqué Fabrice Renard, président de l'association.

Le refuge est aussi sollicité par des particuliers qui ne savent plus faire face aux frais que peuvent engendrer ces animaux. Animal sans toi…T ne peut malheureusement pas les accueillir. Le refuge est complet rien qu’avec les saisies pour maltraitance.

Fabrice Renard invite les propriétaires à réfléchir avant d’adopter un animal.