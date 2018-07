Ans et Awans: deux dealers à peine majeurs repérés parce qu'ils grillaient un feu orange et un joint en même temps

Deux jeunes liégeois de 19 et 20 ans ont comparu lundi devant le tribunal correctionnel de Liège pour répondre de faits de vente de produits stupéfiants. Ils auraient vendu jusqu'à un kilo de cannabis par mois à des jeunes d'Ans et d'Awans et auraient considérablement amélioré leur train de vie.

Ces deux jeunes avaient été arrêtés lors d'un simple contrôle routier. Leur voiture avait grillé un feu orange et la police avait été attirée par la fumée qui s'échappait des fenêtres ouvertes. Il s'agissait de fumée provenant de la consommation de cannabis.



Une enquête avait alors révélé que ces jeunes gens sans antécédents judiciaires étaient des vendeurs de cannabis qui procédaient à diverses livraisons dans les quartiers d'Awans et d'Ans, sur les hauteurs de Liège.



Les deux individus vendaient jusqu'à un kilo de cannabis par mois à leur jeune clientèle. Alors qu'ils étaient sans emploi, ils avaient considérablement amélioré leur train de vie. L'un d'eux vendait même de la drogue depuis trois ans. Le second, qui posait sur les réseaux sociaux avec des liasses de billets en main, était devenu son "associé" depuis 18 mois.



Le parquet a requis une peine de 30 mois de prison et une amende de 1.000 euros contre le principal auteur et une peine de 18 mois et une amende de 1.000 euros contre le second.



Les avocats des prévenus ont souligné les aveux de leurs clients, ont minimisé les quantités vendues et ont réclamé une peine assortie d'un sursis ou une peine de travail.



Le jugement sera prononcé le 13 juillet.