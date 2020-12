Une dispute éclate à Ans, un homme brandit une tronçonneuse

Un homme a été privé de liberté jeudi à proximité des bâtiments du Cash Converters d'Ans (province de Liège), à la suite d'une dispute au cours de laquelle un homme a brandi une tronçonneuse, a indiqué vendredi le parquet de Liège. L'un des deux suspects a été déféré vendredi au parquet de Liège, le second a été hospitalisé.

Jeudi, une dispute a éclaté entre deux SDF qui se trouvaient dans un squat situé à proximité des bâtiments du Cash Converters, rue des Français à Ans. Un troisième individu s'est alors interposé entre les deux hommes, pour venir en aide à la personne menacée.

L'homme a alors roué de coups l'individu armé de la tronçonneuse. La police est finalement intervenue et a interpellé l'auteur des coups. Il a été privé de liberté et déféré vendredi au parquet de Liège. Son dossier a été placé à l'instruction et une demande de mandat d'arrêt a été formulée à son encontre.

L'homme qui était armé de la tronçonneuse a été hospitalisé à la suite d'une fracture du crâne. Il sera prochainement auditionné. Les deux hommes étaient connus de la justice.

